The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران توقع في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق

وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الثلاثاء اتفاقا لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية التي توقفت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي.

وجرى في العاصمة المصرية توقيع اتفاق “الشروط الفنية لتنفيذ عمليات التفتيش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية” بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

ووصف غروسي الاتفاق مع طهران على “آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش” على منشآتها النووية بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

واجتماع الثلاثاء هو الأول منذ علّقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتراضا على عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

وأثناء زيارتهما لمصر عقد عراقجي وغروسي اجتماعين منفصلين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم عقدوا اجتماعا ثلاثيا.

واعتبر الرئيس المصري الاتفاق خطوة “من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي وغروسي في القاهرة “نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام… تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا للتوصل لاتفاق شامل ومرض”.

وأكد إبداء الجانبين “إرادة واضحة للحوار والتوصل لتفاهمات عملية”. 

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة “توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة بعد الهجمات غير المشروعة من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد منشآتنا النووية السلمية”.

– عودة محتملة للمفاوضات –

وفي ضوء قرار الجمهورية الإسلامية تعليق التعاون مع الوكالة الدولية أصبح ينبغي على مفتشي الوكالة الحصول على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبعد أسابيع على تعليق التعاون، وصل في نهاية آب/أغسطس مفتشو لوكالة الدولية للمرة الأولى إلى إيران، وأجروا زيارة مقتضبة لمفاعل بوشهر.

ولم تسمح السلطات الإيرانية للمفتشين بزيارة مفاعلي نطنز وفوردو الذين طالتهما الهجمات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي فيما أكدت إيران مرارا سلمية برنامجها النووي.

وكانت الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت نهاية الشهر الماضي تفعيل “آلية الزناد” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على خلفية عدم التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية وعدم السماح لمفتشيها بزيارة المنشآت النووية.

واعتبرت طهران القرار الأوروبي “غير مبرر وغير قانوني”.

وعلى خلفية الحرب مع إسرائيل توقفت المفاوضات بين طهران وواشنطن التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتطالب طهران بضمانات أمنية قبل العودة لطاولة المفاوضات.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأسبوع الماضي أنّ إيران منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، رافضا في الوقت ذاته أي قيود على برنامجها الصاروخي.

وقال لاريجاني في منشور على منصة إكس، إنّ “الطريق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق، مع ذلك فإنّ الأميركيين يتحدثون فقط عن المحادثات ولا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويدّعون خطأ أن إيران لا تتفاوض”.

بور-لم/ود

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية