إيران توقع في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الثلاثاء اتفاقا لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية التي توقفت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي.

وجرى في العاصمة المصرية توقيع اتفاق “الشروط الفنية لتنفيذ عمليات التفتيش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية” بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

ووصف غروسي الاتفاق مع طهران على “آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش” على منشآتها النووية بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

واجتماع الثلاثاء هو الأول منذ علّقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتراضا على عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

وأثناء زيارتهما لمصر عقد عراقجي وغروسي اجتماعين منفصلين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم عقدوا اجتماعا ثلاثيا.

واعتبر الرئيس المصري الاتفاق خطوة “من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي وغروسي في القاهرة “نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام… تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا للتوصل لاتفاق شامل ومرض”.

وأكد إبداء الجانبين “إرادة واضحة للحوار والتوصل لتفاهمات عملية”.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة “توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة بعد الهجمات غير المشروعة من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد منشآتنا النووية السلمية”.

– عودة محتملة للمفاوضات –

وفي ضوء قرار الجمهورية الإسلامية تعليق التعاون مع الوكالة الدولية أصبح ينبغي على مفتشي الوكالة الحصول على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبعد أسابيع على تعليق التعاون، وصل في نهاية آب/أغسطس مفتشو لوكالة الدولية للمرة الأولى إلى إيران، وأجروا زيارة مقتضبة لمفاعل بوشهر.

ولم تسمح السلطات الإيرانية للمفتشين بزيارة مفاعلي نطنز وفوردو الذين طالتهما الهجمات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي فيما أكدت إيران مرارا سلمية برنامجها النووي.

وكانت الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت نهاية الشهر الماضي تفعيل “آلية الزناد” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على خلفية عدم التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية وعدم السماح لمفتشيها بزيارة المنشآت النووية.

واعتبرت طهران القرار الأوروبي “غير مبرر وغير قانوني”.

وعلى خلفية الحرب مع إسرائيل توقفت المفاوضات بين طهران وواشنطن التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتطالب طهران بضمانات أمنية قبل العودة لطاولة المفاوضات.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأسبوع الماضي أنّ إيران منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، رافضا في الوقت ذاته أي قيود على برنامجها الصاروخي.

وقال لاريجاني في منشور على منصة إكس، إنّ “الطريق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق، مع ذلك فإنّ الأميركيين يتحدثون فقط عن المحادثات ولا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويدّعون خطأ أن إيران لا تتفاوض”.

