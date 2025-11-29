إيران توقف توليد الكهرباء من سدّ مائي كبير بسبب الجفاف

أوقفت السلطات الإيرانية السبت إنتاج الكهرباء من أحد أكبر سدود البلاد بسبب انخفاض ملحوظ في منسوب المياه في الخزان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال أمير محمودي مدير سد الكرخة ومحطة الكهرباء التابعة له “بسبب انخفاض منسوب خزان سد الكرخة، تم إخراج وحدات محطة الكهرباء من دائرة الإنتاج”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأضاف أنه تم بعد ذلك إطلاق المياه من الصمامات السفلية للسد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محمودي أن الخزان خلف السد يخزن حاليا نحو مليار متر مكعب من المياه، مضيفا أن “منسوب المياه الحالي يبلغ 180 مترا، وهو أقل بـ40 مترا من منسوب التشغيل الطبيعي” لإنتاج الكهرباء.

سد الكرخة هو أحد أكبر السدود الترابية في العالم والأكبر في إيران والشرق الأوسط، بحسب “إرنا”.

وبني السد على نهر الكرخة على بعد 22 كيلومترا شمال غرب مدينة أنديمشك في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

ويأتي هذا التطور فيما تواجه إيران واحدة من أشد موجات الجفاف منذ بدء تسجيل البيانات قبل ستة عقود.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسابيع الماضية أن مستويات هطول الأمطار انخفضت بنحو 90% هذا العام، مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد.

انحسرت مستويات المياه في الخزانات التي تغذي العديد من المحافظات إلى مستويات قياسية، فيما أقيمت صلاة الاستسقاء في مدن عدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

كما أطلقت السلطات الإيرانية عمليات تلقيح للسحب لتحفيز الأمطار، ولجأت إلى قطع إمدادات المياه بشكل دوري لترشيد الاستهلاك.

تعاني إيران، وهي دولة جافة إلى حد كبير، منذ سنوات فترات جفاف مزمنة وموجات حر من المتوقع أن تتفاقم بسبب تغير المناخ.

