The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران توقف توليد الكهرباء من سدّ مائي كبير بسبب الجفاف

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أوقفت السلطات الإيرانية السبت إنتاج الكهرباء من أحد أكبر سدود البلاد بسبب انخفاض ملحوظ في منسوب المياه في الخزان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال أمير محمودي مدير سد الكرخة ومحطة الكهرباء التابعة له “بسبب انخفاض منسوب خزان سد الكرخة، تم إخراج وحدات محطة الكهرباء من دائرة الإنتاج”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). 

وأضاف أنه تم بعد ذلك إطلاق المياه من الصمامات السفلية للسد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محمودي أن الخزان خلف السد يخزن حاليا نحو مليار متر مكعب من المياه، مضيفا أن “منسوب المياه الحالي يبلغ 180 مترا، وهو أقل بـ40 مترا من منسوب التشغيل الطبيعي” لإنتاج الكهرباء.

سد الكرخة هو أحد أكبر السدود الترابية في العالم والأكبر في إيران والشرق الأوسط، بحسب “إرنا”.

وبني السد على نهر الكرخة على بعد 22 كيلومترا شمال غرب مدينة أنديمشك في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

ويأتي هذا التطور فيما تواجه إيران واحدة من أشد موجات الجفاف منذ بدء تسجيل البيانات قبل ستة عقود.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسابيع الماضية أن مستويات هطول الأمطار انخفضت بنحو 90% هذا العام، مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد.

انحسرت مستويات المياه في الخزانات التي تغذي العديد من المحافظات إلى مستويات قياسية، فيما أقيمت صلاة الاستسقاء في مدن عدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

كما أطلقت السلطات الإيرانية عمليات تلقيح للسحب لتحفيز الأمطار، ولجأت إلى قطع إمدادات المياه بشكل دوري لترشيد الاستهلاك.

تعاني إيران، وهي دولة جافة إلى حد كبير، منذ سنوات فترات جفاف مزمنة وموجات حر من المتوقع أن تتفاقم بسبب تغير المناخ.

بدم/ح س/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية