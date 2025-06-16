إيران للأمم المتحدة: الضربات على إسرائيل دفاع عن النفس

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن ضربات إيران على إسرائيل دفاع عن النفس، وإنها “عمليات دفاعية متناسبة موجهة حصرا لأهداف عسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها”.

وكتب في رسالة أن أي تعاون من جانب دول أخرى مع ضربات إسرائيل على إيران “يجعلها متواطئة في المسؤولية القانونية وعواقب هذه الأزمة”.

وأشار إيرفاني خلال تصريحات لصحفيين في وقت لاحق من يوم‭ ‬الاثنين إلى الولايات المتحدة على وجه التحديد.

وقال “لولا الأسلحة والمعلومات المخابراتية والدعم السياسي من الولايات المتحدة، لما وقع هذا الهجوم. ستتحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصرف غير القانوني”.

وأضاف “دعوني أوضح.. إيران لم تهاجم إسرائيل.. إيران لم تبدأ أي حرب.. ما يسمونه بالتهديد الوجودي محض كذب”.

شنت إسرائيل هجوما جويا مباغتا على إيران يوم الجمعة قضى على قادة عسكريين وعلماء نووين كبار. وتقول إن هدفها هو تدمير برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية. وترد إيران منذ ذلك الحين على إسرائيل.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الاثنين “في آخر48 ساعة، أطلقت إيران أكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة على المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر”.

وأضاف “إيران توجه صواريخها صوب الأطفال، بينما نستهدف نحن آلة الإرهاب التابعة للنظام”.

وقال إيرفاني للمجلس في رسالته إن إيران تصرفت بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي التي تنص على ضرورة إبلاغ مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، على الفور بأي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس من أي هجوم مسلح.

اجتمع المجلس يوم الجمعة بناء على طلب من طهران لمناقشة الهجمات الإسرائيلية الأولى على إيران.

وقال دانون إن إسرائيل “قوضت البرنامج النووي في الأيام القليلة الماضية، وسنواصل جهودنا للقضاء على البرنامج”.

وأضاف “إنها عملية أكثر صعوبة بكثير وتستغرق وقتا”.