إيرباص تحركت سريعا لإبدال برنامج في طائرات ايه-320 وتداعيات متفاوتة على الملاحة الجوية

اضطرت شركة إيرباص إلى إبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم في آلاف الطائرات من طراز ايه-320 بشكل عاجل، وتمكنت من معالجة المشكلة بسرعة الجمعة والسبت، في حين ستبقى نحو 100 طائرة متوقفة عن العمل لفترة أطول.

ولم تتمكن فرانس برس من الحصول على أرقام من أي متحدث باسم الشركة السبت.

وكتب الرئيس التنفيذي لإيرباص غيوم فوري على تطبيق لينكد إن “أود أن أقدم اعتذارنا الصادق لعملائنا وشركات الطيران والركاب المتضررين حاليا. لكننا نؤمن بأن لا شيء أهم من السلامة عندما يسافر الناس في إحدى طائراتنا، كما يفعل الملايين يوميا”.

وأثار التنبيه الذي أُعلن الجمعة، مخاوف من حدوث اضطراب كبير في حركة النقل الجوي عالميا، إذ تُعد طائرات ايه-320 من الأكثر مبيعا في العالم.

وتُصنّع طائرة ايه-320 منذ عام 1988، وباعت إيرباص 12,257 طائرة منها بنهاية أيلول/سبتمبر.

وأعلنت شركة إيرباص الجمعة أن نحو 6 آلاف طائرة من هذا الطراز أجبرت على “وقف الرحلات فورا” حتى يتم إبدال أو تحديث البرنامج المعني.

وصباح السبت، أوضح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو على قناة “بي أف أم تي في” أن الشركة تمكنت من تصحيح الخلل “في أكثر من 5 آلاف طائرة” يوم الجمعة وليل الجمعة السبت.

واعتُبر هذا التدخل ضروريا بعدما واجهت طائرة إيرباص ايه320 تابعة لشركة جيت بلو في 30 تشرين الأول/أكتوبر مشكلة في التحكم أثناء الطيران بسبب عطل في الكمبيوتر. وانخفضت الطائرة فجأة أثناء رحلة بين كانكون في المكسيك ونيوارك في الولايات المتحدة، ما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري في تامبا في ولاية فلوريدا.

ولم تتمكن كل الطائرات من هذا الطراز من استئناف الرحلات بعد.

وقال تابارو متحدثا من مطار نيس “بحسب أحدث المعلومات المتوافرة لدي، يبدو أن عددا قليلا جدا من طائرات ايه-320 سيتأثر لفترة أطول جراء إبدال البرنامج”.

وأضاف “كنا ذكرنا إمكان وجود ألف طائرة. والآن يبدو أننا نتحدث عن 100 طائرة فقط”.

– تفاوت بين شركات الطيران –

على سبيل المثال، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة فرانس برس صباح السبت أنها ستتمكن من “نقل جميع عملائها خلال النهار، باستثناء الرحلات التابعة لشبكة منطقة الكاريبي”.

وأوضحت لوفتهانزا الألمانية أن “معظم تحديثات البرامج اكتملت خلال الليل وصباح السبت. ولا خطط لإلغاء أي رحلات”.

كذلك، أعلنت شركة إيزي جيت أنها لم تلغِ أي رحلات.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان لوسكور عبر قناة “بي اف ام تي في” “بالنسبة الى الغالبية العظمى من هذه الطائرات”، يُمكن تحديث البرامج “من بعد وبسرعة كبيرة”.

في المقابل، بدا أن شركات طيران أخرى تضررت بشكل أكبر.

الجمعة، قدرت شركة الطيران الكولومبية “أفيانكا” أن أكثر من 70% من أسطولها تأثر بالمشكلة الفنية، متوقعة في بيان أن يُسبب ذلك “اضطرابات كبيرة في الأيام العشرة المقبلة”. وعلّقت الشركة مبيعات التذاكر حتى 8 كانون الأول/ديسمبر.

وفي الهند، أفادت وزارة الطيران المدني مساء السبت بأن 68 طائرة ما زالت بحاجة إلى تحديث أو إبدال البرنامج، ما يُمثل 20% من أسطول البلاد.

وتشمل فئة طائرات ايه-320 أيضا طرازات ايه-318 وايه-319 وايه-321. وبحسب شركة تحليل صناعة الطيران “سيريوم”، تعمل حاليا نحو 9400 من هذه الطائرات في العالم. ويشمل ذلك 2274 طائرة من فئة ايه-320 و1178 طائرة من فئة ايه-321 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و1440 طائرة ايه-320 و884 طائرة ايه-321 في أوروبا.

وأتى هذا التنبيه في خضم عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وهي فترة تمتد أربعة أيام يسافر خلالها عدد كبير من الأميركيين جوا للقاء عائلاتهم.

وتحدثت شركات الطيران الأميركية التي تستخدم طائرات بوينغ بشكل رئيسي، عن تداعيات محدودة.

وقامت شركة يونايتد إيرلاينز السبت بتسيير رحلاتها كالمعتاد، وما زالت أربع من طائرات أميريكتن إيرلاينز فقط متوقفة عن العمل.

وتلقى طائرات ايه-320 رواجا في السوق الأميركية لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة وبينها جيت بلو.

وقالت جيت بلو لفرانس برس السبت إنها تبذل “كل ما في وسعها للحدّ قدر الإمكان من الاضطرابات التي قد تطال العملاء”.

