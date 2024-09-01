اتحاد نقابات العمال بإسرائيل يدعو لإضراب مع تزايد الضغوط لإعادة الرهائن

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من إميلي روز وستيفن شير

القدس (رويترز) – دعا رئيس أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل إلى إضراب عام يوم الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت خرج فيه أيضا آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بذلك.

وفي وقت سابق، انتشلت إسرائيل جثث ست من الرهائن من نفق في جنوب قطاع غزة قتلوا فيه على ما يبدو قبيل وصول القوات الإسرائيلية وفق ما قاله الجيش مما أثار موجة غضب وحداد في إسرائيل.

والدعوة التي أطلقها أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) لإضراب عام ليوم واحد حظيت بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة.

ويمثل الهستدروت مئات الآلاف من العاملين في إسرائيل.

ويعكس موقف الاتحاد الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي نطاق الغضب العام من مقتل الرهائن الستة.

واحتجزت حماس نحو 250 رهينة في قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بار دافيد في مؤتمر صحفي “إهمال الاقتصاد يجب أن يتوقف… يجب أن تعود إسرائيل لنهج منطقي… يتعين علينا التوصل إلى اتفاق (لاستعادة باقي الرهائن الأحياء). التوصل لاتفاق أهم من أي شيء آخر… نحصل على أكياس الجثث بدلا من اتفاق”.

ودعا جميع العاملين المدنيين الانضمام إلى الإضراب وقال إن مطار بن جوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).

كما ستغلق أيضا الخدمات البلدية في تل أبيب، مركز إسرائيل الاقتصادي، لبعض الوقت يوم الاثنين.

وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين إنها تدعم الإضراب واتهمت الحكومة بالتقاعس عن الاضطلاع “بمهمتها الأخلاقية” المتمثلة في إعادة الرهائن وهم على قيد الحياة.

وقال رون تومر رئيس الرابطة “من دون عودة الرهائن، لن نستطيع إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي”.

وعبر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، وهو رئيس وزراء سابق، عن دعمه للإضراب أيضا.

* احتجاجات

أغلق آلاف المحتجين طرقا يوم الأحد في القدس وتل أبيب وتظاهروا خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال منتدى أسر الرهائن الذي يمثل ذوي بعض المحتجزين في قطاع غزة إن مقتل الرهائن الستة هو نتيجة مباشرة لإخفاق نتنياهو في التوصل لاتفاق لوقف القتال وإعادة الرهائن.

وأضاف في بيان “قتلوا جميعا في الأيام القليلة الماضية بعد أن ظلوا على قيد الحياة لما يقارب 11 شهرا شهدوا خلالها إساءة المعاملة والتعذيب والتجويع وهم في أسر حماس”.

ولا يزال 101 رهينة تقريبا محتجزين في قطاع غزة لكن إسرائيل تعتقد بأن نحو ثلثهم لقي حتفه.

ويتمسك نتنياهو والعديد من المتشددين في حكومته وأنصارهم بمعارضة أي اتفاق لإعادة الرهائن ستطلق إسرائيل بموجبه سراح فلسطينيين من سجون إسرائيلية إذ يقولون إن ذلك سيساعد في إبقاء حماس في السلطة.