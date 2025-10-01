اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسميا الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتوفّر الاتفاقية، التي وُقعت في كانون الثاني/يناير 2025، منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشارت “وام” إلى أنه من المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5,5 مليار دولار في العام 2024، موضحة أن “حدّد الجانبان هدفا يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13,5 مليار دولار بحلول عام 2032”.

كما ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص، وفق “وام”.