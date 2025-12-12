اجتماع مقرر في باريس الأسبوع المقبل بشأن لبنان

يُعقد اجتماع مخصص لبحث الوضع في لبنان الأسبوع المقبل في باريس بحضور قائد الجيش اللبناني ومسؤولين أميركيين، في وقت تضغط كلّ من باريس وواشنطن على بيروت من أجل تسريع نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة على الملف الجمعة.

يأتي ذلك بينما تواصل اسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف الى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل وقف هشّ لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقال أحد المصادر إنه “من المتوقع وصول رودولف هيكل الأربعاء” إلى باريس. ومن المقرر أن تشارك المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كذلك في الاجتماع، لكن حضورها “ليس مؤكدا بعد”، بحسب ما قالت ثلاثة مصادر أخرى.

وذكر أحد المصادر التي فضّلت جميعها عدم الكشف عن هويتها، أن “من المرتقب” أيضا حضور مسؤول سعودي إلى باريس الأسبوع المقبل.

ويفترض أن يسبق هذا الاجتماع في باريس جلسة جديدة للجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان والتي من المقرر أن تعقد في 19 كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة مندوبين مدنيين لبناني واسرائيلي.

انضم المدنيان الى هذه اللجنة الأسبوع الماضي في اول لقاء مباشر منذ عقود بين الطرفين، على وقع مخاوف من تصعيد اسرائيل عملياتها في لبنان.

وتضمّ اللجنة لبنان واسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قال الأسبوع الماضي إن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات “تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية”.

أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع اسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.

وأجرى الموفد الفرنسي الرئاسي الخاص جان-ايف لودريان زيارة إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء، التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن “أولوية عمله كانت متابعة آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطة القوات المسلحة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”.

وتأمل فرنسا، التي ترغب في تقديم دعم أكبر للجيش اللبناني أن تستضيف السعودية قريبا مؤتمرا يهدف إلى مساندته.

