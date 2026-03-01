احتجاجات على مقتل خامنئي في باكستان والعراق ومقتل 9

5دقائق

كراتشي (باكستان)/بغداد أول مارس آذار (رويترز) – لقي ما لا يقل عن 9 محتجين حتفهم عندما اقتحم حشود الجدار الخارجي للقنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الباكستانية، وذلك بعد تأكد مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربات أمريكية وإسرائيلية.

وهتف المتظاهرون “الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا”.

وفي العراق، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مئات المتظاهرين المؤيدين لإيران الذين تجمعوا أيضا خارج المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية.

ولدى باكستان والعراق أكبر عدد من الشيعة خارج إيران.

وفي كراتشي، قال متحدث باسم الإدارة المحلية إن السلطات تمكنت من إبعاد المحتجين عن القنصلية بعد أن أضرموا النيران في مركبة خارج البوابة الرئيسية واشتبكوا مع قوات الشرطة.

وأضاف المتحدث أن مسؤولي الأمن في القنصلية الأمريكية أطلقوا النار على المتظاهرين.

وتابع قائلا “نحن على اتصال مستمر بمسؤولي القنصلية. جميعهم بخير”.

وذكرت الشرطة أن تسعة متظاهرين على الأقل قتلوا و34 آخرين أصيبوا، وقال مستشفى كراتشي المدني إن جميع القتلى والجرحى أصيبوا بطلقات نارية.

ولم ترد القنصلية الأمريكية في كراتشي ولا السفارة الأمريكية في إسلام آباد على طلبات التعليق.

وسمع مراسلو رويترز أصوات إطلاق نار وشاهدوا قنابل الغاز المسيل للدموع تطلق في الشوارع المحيطة بالمجمع. وأظهرت لقطات مصورة متظاهرين يحملون صورا لخامنئي ويهتفون “الموت لأمريكا” قبل اندلاع الاشتباكات.

وكتبت السفارة الأمريكية في إسلام اباد في منشور على إكس “نتابع التقارير عن المظاهرات الجارية”، ونصحت رعاياها في باكستان باتباع الإجراءات الأمنية الشخصية الواجبة.

وحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي المتظاهرين على التزام السلمية. وقال “نحن نقف معكم”، مضيفا أن كل باكستاني يشعر بالحزن الشديد مثل الشعب الإيراني.

* إشعال النار في مكتب الأمم المتحدة

خرجت حشود كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع في مدن أخرى في باكستان، حاملين أعلاما سوداء ومرددين هتاف “تسقط أمريكا!” وشعارات مناهضة لإسرائيل.

وأضرم محتجون النار في بناية تضم مكتبا للأمم المتحدة في مدينة سكردو شمال البلاد في منطقة جلجت بلتستان التي تقطنها أغلبية شيعية وعادة ما تكون هادئة وتشتهر بكونها مقصدا سياحيا.

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية لرويترز “عدد كبير من المحتجين احتشد خارج مكتب الأمم المتحدة في المنطقة وأضرموا النار في البناية”. وأضاف أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وفي لاهور وسط باكستان، قالت الشرطة إن مئات المتظاهرين تجمعوا خارج القنصلية الأمريكية. ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت الشرطة أن “بعض المحتجين حاولوا إتلاف البوابة الأمنية التي تبعد مئات الياردات عن القنصلية”.

وفي العاصمة إسلام اباد، أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء حيث يقع البرلمان والبعثات الدبلوماسية، ومنها السفارة الأمريكية.

وأفاد شاهد من رويترز بأن رجال الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع عندما حاول مئات المتظاهرين السير نحو المنطقة الدبلوماسية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن البعثات الدبلوماسية الغربية في باكستان شددت الإجراءات الأمنية، وفرضت قيودا على تنقل موظفيها في أنحاء البلاد مع تصاعد التوتر.

(إعداد سلمى نجم وعلي خفاجي ورحاب علاء للنشرة العربية)