احتجاجات في جنوب لبنان على زيارة كانت مزمعة للمبعوث الأمريكي

reuters_tickers

4دقائق

من جنى شقير

بيروت (رويترز) – احتج المئات في جنوب لبنان يوم الأربعاء على زيارة كان من المقرر أن يقوم بها المبعوث الأمريكي توماس برّاك، بعد يوم من إثارة المبعوث للغضب في البلاد بتوبيخه العلني للصحفيين اللبنانيين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن زيارة برّاك إلى صور وبلدة الخيام الحدودية أُلغيت بسبب المظاهرات. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “الموت لأمريكا” ولوحوا برايات حزب الله، المدعوم من إيران وحليفته الشيعية حركة أمل، حسبما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب شهود.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بيروت بعد على طلب للتعليق.

وقد تعقّد المعارضة الشعبية في جنوب لبنان الجهود الأمريكية الرامية للترويج لخطة نزع سلاح جماعة حزب الله. وكانت هذه الخطة ثمرة هدنة بوساطة أمريكية في نوفمبر تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل، بعد أكثر من عام من صراع أشعلته حرب غزة.

وتربط الولايات المتحدة الخطة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، بينما تروج أيضا لإنشاء منطقة تنمية اقتصادية مدعومة من الولايات المتحدة والخليج في الجنوب، بهدف تقليل اعتماد جماعة حزب الله على التمويل الإيراني.

وفي بلدة الخيام التي تضررت بشدة خلال الاشتباكات بين جماعة حزب الله وإسرائيل، قالت سهام إدريس، وهي من سكان البلدة وتبلغ من العمر 50 عاما، إنها شاركت في الاحتجاج مع زوجها وأبنائها لأنهم يعارضون تلك القرارات مضيفة أن “إسرائيل وأمريكا تريدان أرضنا وبلدنا”.

ومضت قائلة لرويترز عبر الهاتف “هذه أرض المقاومة والشهداء. كيف يمكن لأمريكي أن يأتي إلى هنا بعد أن قتل كل شبابنا؟”.

وقال شهود إن الجيش اللبناني انتشر بكثافة في مدينة صور المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي والتي تعرضت لضربات إسرائيلية في الحرب العام الماضي.

وقال نور فارس (33 عاما)، وهو أحد المتظاهرين في صور، إنه يحتج لأنه يعتبر برّاك رأس “مشروع استعماري” ويرى أن خطط التنمية المدعومة من الولايات المتحدة “مثيرة للسخرية”.

وأضاف أن سكان الجنوب لم يتركوا قراهم أبدا منذ عام 1978.

واشتبك برّاك مع صحفيين لبنانيين في مؤتمر صحفي ببيروت يوم الثلاثاء، وقال إنه سيغادر إذا لم “يتصرفوا بشكل حضاري ولطيف ومتسامح”.

ورأى العديد من اللبنانيين أن هذه التصريحات التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام اللبنانية تشي بعدم الاحترام، وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا لدعم الصحفيين في أعقاب ما وصفته بأنه “كلام صدر عفوا… من قبل أحد ضيوفها”.

ورفضت جماعة حزب الله مرارا تسليم سلاحها. وقال برّاك إن الجيش اللبناني سيقدم خطة في 31 أغسطس آب تهدف إلى إقناع الجماعة المدعومة من إيران بنزع سلاحها.

(تغطية إضافية للنشرة العربية من ليلى بسام – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)