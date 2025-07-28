احدى عشر ميدالية للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالمغرب

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حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 11 ميدالية مختلفة في البطولة العربية للفئات العمرية في الدار البيضاء بالمغرب، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

نظمت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج البطولة تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية.

وجاءت الحصيلة الإماراتية عبر ميدالية ذهبية واحدة، وست ميداليات فضية، وأربع برونزيات، حسب الوكالة الإماراتية التي اعتبرت الأمر “تأكيدا جديدا على تطور الشطرنج الإماراتي وتنوع قاعدة المواهب في مختلف الفئات”.

وتوجت اللاعبة عهود عيسى، من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بذهبية فئة تحت 14 سنة للإناث، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من محمد سعيد الليلي “نادي الفجيرة للشطرنج” في فئة تحت 20 سنة للذكور، وأحلام راشد “نادي دبي للشطرنج” في فئة تحت 20 سنة للإناث، وراشد أبوبكر الحميري “نادي أبوظبي للشطرنج” في فئة تحت 16 سنة للذكور، وعنود عيسى “نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة” في الفئة نفسها للإناث، وراشد حسين الحمادي “نادي الشارقة الثقافي للشطرنج” في فئة تحت 14 سنة للذكور، وميرة عبدالله “نادي فتيات رأس الخيمة“ في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب يحيى شعيب الكاف “نادي الشارقة الثقافي للشطرنج” في فئة تحت 18 سنة للذكور، وزميله في النادي سلطان جابر الزرعوني في فئة تحت 14 سنة، ومحمد المعيني في فئة تحت ثماني سنوات للذكور، إلى جانب فاطمة راشد الخروصي “نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة” في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.

هت