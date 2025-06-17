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ارتفاع أسعار النفط وتقلب أسواق الأسهم وسط المواجهة بين إسرائيل وإيران

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ارتفعت أسعار النفط وتقلّبت أسواق الأسهم الثلاثاء فيما يرصد المستثمرون انعكاسات دعوة دونالد ترامب لسكان طهران بالمغادرة مع خشيتهم من تحوّل النزاع بين إسرائيل وإيران إلى حرب شاملة.

بعد ارتفاع أسعار النفط الجمعة عقب هجمات إسرائيل على إيران انخفض سعر النفط الخام بأكثر من 1% الاثنين، في وقت راهن المتداولون على عدم امتداد رقعة النزاع في أنحاء الشرق الأوسط، فيما لم تلحق أي أضرار بغالبية مواقع النفط الرئيسية .

وعادت أسعار النفط للارتفاع الثلاثاء بعدما دعا ترامب إلى إخلاء العاصمة الإيرانية التي يقطنها قرابة 10 ملايين نسمة. 

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “كان ينبغي على إيران توقيع +الاتفاق+ الذي طلبت منهم توقيعه”، في إشارة إلى المحادثات النووية التي كانت جارية.

وأضاف “يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن إيران امتلاك سلاح نووي. قلت ذلك مرارا. يجب على الجميع إخلاء طهران فورا!”.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في أواخر التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعدما تقلبت بين مكاسب وخسائر خلال اليوم. 

وتراجعت المكاسب بعدما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لعام 2025 أن الطلب العالمي سينخفض قليلا في 2030 لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19 في 2020. وأشارت الوكالة إلى “نمو اقتصادي أقل من المعدلات المعتادة، متأثرا بالتوترات التجارية العالمية والاختلالات المالية، وتسارع الاستغناء عن النفط في قطاعي النقل وتوليد الطاقة”. 

يراقب المتداولون بحذر تطورات الأزمة الإيرانية، إذ غادرت حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز جنوب شرق آسيا الاثنين بعد إلغاء زيارتها إلى فيتنام، بعد إعلان البنتاغون إرسال “معدات إضافية” إلى الشرق الأوسط. 

وأكد ترامب أن واشنطن “لا علاقة لها” بالهجوم الإسرائيلي لكن وزير الخارجية الإيراني صرّح الاثنين أن الرئيس الأميركي قادر على وقف الهجمات “بمكالمة هاتفية واحدة”. 

وقالت طهران إنها ستضرب مواقع أميركية إذا تدخلت واشنطن. 

جاء أداء الأسهم متفاوتا في التداولات الآسيوية، إذ سجلت ارتفاعات في كل من طوكيو وسنغافورة وسيول ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وتايبيه، بينما واجهت هونغ كونغ وسيدني وويلينغتون وبومباي صعوبات إلى جانب بورصات لندن وباريس وفرانكفورت.

أما بورصة شنغهاي فكانت مستقرة من دون تغيير يُذكر.

ويتابع المتعاملون قمة مجموعة السبع، حيث عارض قادة العالم حرب ترامب التجارية معتبرين أنها تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي العالمي. 

ودعت بريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا ترامب للتراجع عن خططه لزيادة الرسوم الجمركية على دول العالم الشهر المقبل. 

في أسواق العملات، ارتفع الين في مقابل الدولار بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال إنه سيبطئ وتيرة تقليص مشترياته من السندات.

دان/غد/غ ر

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