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ارتفاع بنسبة 40 % في الإيرادات نصف السنوية لشركة تي إس إم سي التايوانية لتصنيع الرقائق

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أعلنت شركة تي إس إم سي التايوانية العملاقة في مجال الرقائق الالكترونية الخميس عن زيادة بنسبة 40 %في إيراداتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام مدفوعة بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق والتي أصبحت عصب الاقتصاد العالمي إذ تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف الذكية إلى الصواريخ. 

وأعلنت شركة تي إس إم سي التي تضم شبكة زبائنها شركتي التكنولوجيا العملاقتين إنفيديا وآبل، في بيان أن إيراداتها للنصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 40 % لتصل إلى 1,77 تريليون دولار تايواني (60,8 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق. 

وصرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سي سي وي، في مؤتمر صحافي مؤخرا أن تي إس إم سي تتوقع تحقيق أرباح قياسية هذا العام، إذ سيظل الطلب على الذكاء الاصطناعي “قويا جدا”. 

وسجلت مبيعات الشركة ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة بعدما  دفعت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات إلى تخزين سلعها، خوفا من فرض رسوم أعلى.

وأكد وي للمساهمين في حزيران/يونيو أن أعمال شركة تي إس إم سي “قد تتأثر” إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب على الرقائق، لكنه أضاف “ستظل أعمالنا جيدة جدا”. 

وأعلنت حكومة تايوان الخميس أنها لم تتلقَ بعد خطابا من الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها إذ يُجري وفد من طرفها حاليا مفاوضات في واشنطن. 

وكانت اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتان من بين أكثر من 20 دولة تلقت رسائل هذا الأسبوع من ترامب تُحذرها من فرض رسوم جمركية “متبادلة” اعتبارا من الأول من آب/أغسطس. 

وسعت تايبيه إلى تجنب الرسوم التي هدد ترامب بفرضها من خلال التعهد بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة وزيادة مشتريات الطاقة الأميركية وزيادة الإنفاق الدفاعي.

او/غد/غ ر

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