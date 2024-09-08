ارتفاع حصيلة إعصار ياغي إلى تسعة قتلى في فيتنام

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ارتفعت حصيلة الإعصار ياغي الذي اقتلع اسطح مساكن وأغرق مراكب وتسبب بانزلاقات تربة في فيتنام، إلى تسعة قتلى الأحد في هذا البلد الذي وصله بعد مروره في مناطق عدة في الصين والفيليبين حيث خلف قتلى وجرحى.

وقضى أربعة أفراد من عائلة واحدة في انزلاق تربة في مقاطعة هوا بنه الجبلية في شمال فيتنام ليل السبت الأحد على ما ذكر الاعلام الرسمي.

ووقع انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار عندما انهار سفح تلة وغمر منزلا على ما ذكرت صحيفة VNExpress نقلا عن السلطات المحلية.

ونجا مالك المنزل البالغ 51 عاما فيما قضت زوجته وابنته وحفيداه وعثر على جثثهم بعيد ذلك.

وضرب الإعصار ياغي اليابسة في فيتنام السبت مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 149 كيلومترا في الساعة.

وقتل أربعة أشخاص السبت بعد تطاير أسطح منازل على ما ذكرت السلطات المكلفة إدارة الكوارث.

وفي مقاطعة هاي دونغ قتل رجل الجمعة في سقوط شجرة جراء الرياح العاتية.

ولا تزال المياه البالغ ارتفاعها نصف متر تغطي شوارع أحياء عدة في مدينة هاي فونغ الساحلية فيما التيار الكهربائي مقطوع عنها والخطوط والأعمدة الكهربائية متضررة، وفق صحافيي وكالة فرانس برس.

في خليج ها لونغ المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو والواقع على بعد 70 كيلومترا تقريبا من المدينة كان صيادو الأسماك تحت وقع الصدمة إزاء الأضرار التي خلفها الإعصار صباح الأحد.

في هذه المنطقة تعرض ما لا يقل عن 23 مركبا لأضرار جسيمة أو غرق في جزيرة توان شو على ما أفاد أبناء المنطقة.

وأوضح البحار فام فان تان البالغ 51 عاما “أنا بحار منذ أكثر من 20 عاما ولم يمر علي إعصار بهذه القوة والعنف”.

قبل فيتنام ضرب الإعصار ياغي جنوب الصين والفيليبين وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 24 قتيلا وعشرات الجرحى.

وعادة ما يشهد جنوب الصين أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين وتايلاند.

إلا ان أعاصير المنطقة باتت تتشكل في مناطق أقرب من السواحل وتزداد شدتها بسرعة وتبقى فوق اليابسة لفترة أطول بسبب التغير المناخي، وفق دراسة نشرت في تموز/يوليو.

تم-سرج/غ ر/ص ك