ارتفاع سعر الدولار بعد الضربات الأميركية على ايران

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ارتفع سعر صرف الدولار الاثنين غداة بعد الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، أثارت مخاوف من تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

بعد رد فعل متحفظ لسوق القطع، سجل الدولار قرابة الساعة 10,45 بتوقيت غرينتش، ارتفاعا بنسبة 0,49% مقابل اليورو (1,1466 دولارا)،و0,51% مقابل الجنيه (1,3382 دولارا).

وأوضحت المحللة في XTB كاثلين بروكس ذلك بالقول إنه خلال “الفترة الصباحية يرتفع عدد المتداولين الأميركيين، وبالتالي يزداد حجم التداول وهو أمر يستغرق بعض الوقت الاثنين” بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقصفت قاذفات أميركية الأحد ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز. وتوعدت طهران الولايات المتحدة بـ”عواقب وخيمة”، في وقت تواصل إسرائيل الحرب التي أطلقتها على طهران في 13 حزيران/يونيو.

وتقول بروكس إن الجنيه الاسترليني واليورو يتأثران بهذا الاحتمال لأنه “إذا كان سيحصل تصعيد للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، من المحتمل أن تنجر أوروبا والمملكة المتحدة” الى جانب واشنطن.

وبدا أن السوق تستبعد في هذه المرحلة قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره ثلث شحنات النفط، ولم ترتفع أسعار الخام.

ولذلك، ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 1,09% مقابل الدولار الأسترالي، و0,85% مقابل الكرونة النروجية، وهما من أبرز الدول المصدّرة للنفط.

وأوضح جيسون شينكر المحلل في شركة “برستيج إيكونوميكس”، “قد يتعزز الدولار بشكل إضافي في حال ارتفاع أسعار النفط، ما سيقلل من احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة هذا العام”.

لول/ليل/كام