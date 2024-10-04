ارتفاع سعر سهم “يوبيسوفت” بعد تقارير عن نية “تينسنت” وعائلة غيمو الاستحواذ عليها

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ارتفع سعر سهم شركة “يوبيسوفت” الفرنسية الناشرة لألعاب الفيديو بنحو 30 في المئة في بورصة باريس الجمعة بعد نشر تقارير صحافية عن احتمال أن تستحوذ عليها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” وعائلة غيمو، مؤسسة المجموعة والمساهمة الرئيسية فيها.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” المالية، بأن “تينسنت” وعائلة غيمو تدرسان خيارات عدة، من بينها الاستحواذ على “يوبيسوفت” وخروجها من سوق الأسهم.

ولم تشأ “يوبيسوفت” التعليق على الأنباء لدى استفسار وكالة فرانس برس، فيما لم تردّ “تينسنت” على الفور.

وتملك “تينسنت” قرابة 10 في المئة من رأسمال “يوبيسوفت”، فيما تبلغ حصة عائلة غيمو نحو 15 في المئة، ويملك مصرف “كريدي أغريكول” نحو 12 في المئة.

وشهد سعر سهم “يوبيسوفت” انخفاضا حادا منذ مطلع العام، في وقت عانت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية العملاقة خيبات متتالية.

وأقرّ رئيسها التنفيذي إيف غيمو في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت بأن نتائجها المالية في الربع الثاني من العام لم تكن بمستوى الطموحات، بعدما جاءت المبيعات الأولى للعبتها الجديدة “ستار وورز آوتلوز” Star Wars Outlaws “دون المتوقع”، ما اضطرها لخفض أهدافها المالية.

كذلك، أرجأت إلى 14 شباط/فبراير 2025 طرح لعبتها الجديدة “أساسينز كريد شادووز”، الأحدث ضمن سلسلة “أساسينز كريد”، لتمكين فرقها من إدخال تحسينات عليها.

وتتعرض الشركة أيضا لضغوط من بعض مساهميها. فمطلع أيلول/سبتمبر، نشر صندوق الاستثمار السلوفاكي “إيه جاي إنفستمنت” الذي يملك أقل من واحد في المئة من أسهم “يوبيسوفت” كتابا مفتوحا أعرب فيه عن “الاستياء العميق” من إدارة عائلة غيمو، مطالبا بإفساح المجال للاستحواذ على “يوبيسوفت”.

وأكد “إيه جاي إنفستمنت” أنه حصل على دعم 10 في المئة من مساهمي الشركة.

وقال إيف غيمو في نهاية أيلول/سبتمبر “ندرك الحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة مع إرضاء اللاعبين”. وأعلن عن مراجعة داخلية لتحقيق “نموذج أكثر كفاءة” للمساهمين.

كف- مجي/ب ح/الح