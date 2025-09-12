استقبال حار في كوريا الجنوبية للعمال المفرج عنهم بعد عودتهم من الولايات المتحدة

حظي مئات العمال الكوريين الجنوبيين باستقبال حار وتصفيق الأقارب الدامعين الجمعة لدى عودتهم إلى ديارهم بعد نزاع مع سلطات الهجرة الأميركية والذي أرخى بظلاله على الاستثمارات الكورية الضخمة في الولايات المتحدة.

وشكل العمال الكوريون الجنوبيون الغالبية من بين 475 شخصا أوقفوا الأسبوع الماضي في مصنع بطاريات قيد الإنشاء في مشروع مشترك لـ”هيونداي-إل جي” في ولاية جورجيا الأميركية، ما تطلب بذل جهود حثيثة من قبل الدولتين الحليفتين لايجاد مخرج للقضية الشائكة.

وصفق مسؤولون في الحكومة الكورية الجنوبية لدى نزول 310 عمال من طائرة مستأجرة في مطار إنشيون، فيما هتف عدد من العائدين “حرية” و”عدنا” عند بوابة الوصول.

وعندما خرج المهندسون أخيرا، انهمرت دموع الأقارب الذين كانوا بانتظارهم وعانقوا أحباءهم بعد أسبوع لم يتمكنوا فيه من التواصل.

وخارج بوابة الوصول كتب على شاشة عملاقة “أهلا بكم في دياركم أيها المواطنون الكوريون”.

وقال مهندس في شركة هيونداي موتورز لإذاعة كوريا الاقتصادية عن ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة “كانت الأسِرّة ومرافق الاستحمام في حالة سيئة لدرجة أن الحياة اليومية كانت لا تطاق. كان الطعام سيئا جدا، بالكاد كنت أستطيع إنهاء وجبة واحدة”.

وتعد عملية الدهم التي أوقف خلالها العمال الكوريون أكبر عملية لإدارة الهجرة في موقع واحد منذ أطلق ترامب حملته ضد المهاجرين غير النظاميين عقب عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

ويقول خبراء إن معظم العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفوا كانوا على الأرجح يحملون تأشيرات لا تؤهلهم للعمل في مجال البناء.

وتثير هذه التطورات وضعا حساسا بالنسبة لكوريا الجنوبية، رابع اقتصاد في آسيا من حيث الحجم، والتي لديها الكثير من المصانع في الولايات المتحدة، واستجابت للدعوات الأميركية لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة.

وعبر وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون في تصريحات للصحافيين الجمعة عن شعوره بـ”ألم شديد” إزاء معاناة العمال.

وقال إن “عودة العمال تأخرت يوما بشكل غير متوقع”.

واضاف “عندما التقيت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صباح الأربعاء، أبلغني أن الرئيس ترامب عبر له عن استيائه الشديد بشأن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الوضع، وأمر بمراجعة كاملة لجميع الخيارات الممكنة التي تسببت بالتأخير”.

– دعوة نقابية لواشنطن للاعتذار –

وقال الوزير إن حكومتي البلدين وافقتا على إنشاء مجموعة عمل تسعى لوضع فئة جديدة من التأشيرات لمشاريع استثمار كورية جنوبية مستقبلية.

وفي مطار إنشيون شوهد أشخاص يحملون لافتة ساخرة ترمز للرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتديا زي عناصر إدارة الهجرة والجمارك ويحمل مسدسا، إلى جانب عبارة تقول “نحن أصدقاء، أليس كذلك؟”.

ودعا الاتحاد الكوري لنقابات العمال، أحد أكبر النقابات العمالية في البلاد، ترامب إلى تقديم اعتذار، كما دعا سيول إلى وقف خطط الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن “الاعتقالات والاحتجازات الجماعية المفرطة التي شنتها إدارة ترامب هي انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.

وستتأخر أعمال البناء في موقع مصنع هيونداي الآن بسبب نقص اليد العاملة، حسبما قال الرئيس التنفيذي خوسيه مونيوز.

وأضاف “سيؤدي ذلك إلى تأخير لمدة شهرين إلى ثلاثة على الأقل، لأن جميع هؤلاء الأشخاص يرغبون الآن في العودة”.

وتابع “ثم علينا أن نرى كيف يُمكننا شغل هذه الوظائف. وفي الغالب، هؤلاء الأشخاص ليسوا في الولايات المتحدة”.

لكن رئيس شركة إل جي لحلول الطاقة كيم دونغ ميونغ كان أكثر حذرا بشأن مدة التأخير.

وقال “سنتحدث عن ذلك بمجرد أن نكون مستعدين تماما” مضيفا “الأمر ليس بالخطورة التي تشير إليها بعض التقارير الإعلامية. نعتقد أن بالإمكان إدارة الوضع”.

وتعتمد شركات كورية جنوبية على جلب قوتها العاملة الخاصة بها أثناء فترات تطوير المشاريع، فيما أفادت مصادر في القطاع فرانس برس بأن التحايل على نظام التأشيرات ممارسة شائعة لجلب العمالة الماهرة وتجنّب تأخر المشاريع.

وأكدت شركة إل جي التزامها المشاريع في الولايات المتحدة مضيفة أنها تعمل على تقليل “أي تداعيات على الأعمال تنجم عن هذه الحادثة”.

