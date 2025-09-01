الآلاف يشاركون في جنازة قادة حوثيين قتلتهم إسرائيل ويتوعدون بالثأر

4دقائق

من محمد الغباري ونيرة عبد الله

(رويترز) – شارك آلاف المشيعين يوم الاثنين في جنازة 12 من كبار قادة الحوثيين، بينهم رئيس وزراء حكومتهم، بعد مقتلهم في غارة إسرائيلية.

واستهدف الهجوم الذي وقع يوم الخميس، وهو الأول الذي يسفر عن مقتل مسؤولين كبار، عددا كبيرا من الأفراد كانوا متجمعين لمشاهدة خطاب مسجل لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأسفر عن مقتل معظم أعضاء حكومة الجماعة.

وردد المشيعون شعار الحوثيين “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”، فيما توعد محمد مفتاح الذي أصبح قائما بأعمال رئيس الحكومة الموالية لإيران في صنعاء بالثأر بالإضافة إلى شن حملة أمنية داخلية ضد الجواسيس.

وقال مفتاح أمام حشد من المشيعين في جامع الصالح، وهو أكبر مسجد بالعاصمة اليمنية “نحن نواجه أعتى امبراطوريات الاستخبارات في العالم، والذي استهدف الحكومة هي المنظومة الصهيونية بالكامل من الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى الصهاينة العرب وإلى الجواسيس بالداخل اليمني”.

وتولى مفتاح منصب القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين يوم السبت، عقب مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي في غارة إسرائيلية. وكان الرهوي شخصية رمزية إلى حد كبير، ولم يكن جزءا من الدائرة المقربة من السلطة. وكان مفتاح نائبا له في السابق.

وأكدت الأمم المتحدة أن مكاتبها في صنعاء تعرضت لاقتحام أمس الأحد وجرى اعتقال 11 موظفا على الأقل. ولم يقدم الحوثيون أي سبب للاقتحام لكنهم سبق أن احتجزوا عددا من الموظفين اليمنيين في الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى للاشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إن الغارة استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع ومسؤولين كبارا آخرين وإنها تتحقق من النتائج.

ولا يزال مصير وزير الدفاع محمد العاطفي، الذي يدير مجموعة لواء صواريخ، غير واضح لأنه لم يظهر منذ الهجوم.

* شوكة في خاصرة إسرائيل

برز عبد الملك الحوثي، الذي لا يزال حيا، في السنوات القليلة الماضية باعتباره أحد أبرز حلفاء إيران من العرب وشوكة دائمة في خاصرة إسرائيل التي أضعفت العديد من أعدائها في المنطقة، ومن بينهم حزب الله اللبناني.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على حماس في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا بالبحر الأحمر في أعمال وصفوها بأنها تضامن مع الفلسطينيين.

واستدعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضربات أمريكية وإسرائيلية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار إن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين بعد حملة قصيرة، مضيفا أن الجماعة وافقت على وقف تعطيل ممرات الملاحة المهمة في الشرق الأوسط.

لكن الحوثيين تعهدوا بمواصلة مهاجمة إسرائيل وسفن الشحن المرتبطة بها.

وجماعة الحوثيين، من حلفاء إيران القلائل الذين ما زالوا صامدين منذ اتساع نطاق حرب غزة لتشمل مناطق في الشرق الأوسط.

وقالت الجماعة يوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا باتجاه ناقلة النفط “سكارليت راي”، المملوكة لإسرائيل والتي ترفع علم ليبيريا، بالقرب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

(شاركت في التغطية تالا رمضان من دبي – إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)