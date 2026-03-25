الأردن ودول خليجية تحث العراق على وقف هجمات تنطلق من أراضيه
القاهرة 25 مارس آذار (رويترز) – دعت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء العراق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشن على الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه.
وأكدت الدول في البيان أن هذه الدعوة تأتي حفاظا على العلاقات الأخوية وتجنبا لمزيد من التصعيد.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، أعلنت فصائل عراقية مدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قواعد أمريكية عدة في المنطقة.
