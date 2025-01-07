الأردن وسوريا يتعهدان بالتعاون لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات

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عمان (رويترز) – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الثلاثاء إن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول مسؤولون عن مكافحة المخدرات في الغرب إن المخدر المعروف باسم الكبتاجون يُنتج في سوريا بكميات كبيرة ويتم تهريبه إلى دول الخليج عبر الأردن.

ونفذ الجيش الأردني عدة ضربات جوية استباقية في سوريا منذ عام 2023 قال مسؤولون أردنيون إنها استهدفت مسلحين متهمين بأن لهم صلات بتجارة المخدرات، كما استهدفت الضربات منشآت للمسلحين.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني “بحثنا أمن الحدود وخطر تهريب المخدرات والسلاح وما تمثله داعش من تهديد”.

وذكر الشيباني، الذي يزور عمان بعد قطر والإمارات عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أن تهريب المخدرات لن يشكل تهديدا للأردن في عهد الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف أن الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات لأمن الأردن.

وتعهد بمنع تهريب المخدرات، ومنها الكبتاجون، وأبدى استعداده للتعاون في هذا المجال بشكل موسع.

وردا على سؤال عن العقوبات الأمريكية على سوريا، قال الشيباني إن أحدث تحرك اتخذته الولايات المتحدة لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل، والتي فرضت لعزل حكومة الأسد بسبب حملاتها لقمع المعارضة.

وذكر أن العقوبات التي لا تزال مفروضة تشكل عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا من حرب أهلية مدمرة استمرت 13 عاما.

وقال الصفدي “مستعدون لأن نوفر الكهرباء لسوريا بشكل فوري”، مضيفا أن الأردن يعمل أيضا على تزويدها بالغاز.