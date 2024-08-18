الأمم المتحدة: سوء التغذية يتفاقم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

reuters_tickers

3دقائق

من محمد الغباري وكلودا طانيوس

عدن (رويترز) – قال خبراء في الأمن الغذائي تابعون للأمم المتحدة في تقرير صدر يوم الأحد إن سوء التغذية الحاد ينتشر بسرعة في مناطق باليمن تسيطر عليها الحكومة، مع ظهور الحالات الأكثر خطورة في مناطق على ساحل البحر الأحمر.

وتشهد الحرب في اليمن بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران حالة من الجمود منذ سنوات، وتسببت في انهيار اقتصادي لبلد ينتشر فيه الفقر بالفعل على نطاق واسع. والأزمة الإنسانية في اليمن من بين الأسوأ في العالم.

وقال تقرير للجنة الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة في اليمن إن سوء التغذية تفاقم بسبب تأثير مجمع لانتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة ونقص الأطعمة المغذية ومياه الشرب والتدهور الاقتصادي الأوسع نطاقا.

وذكر التقرير أن عدد الأطفال دون سن الخامسة في اليمن الذين يعانون سوء التغذية الحاد أو الهزال ارتفع 34 في المئة مقارنة بالعام السابق في مناطق سيطرة الحكومة. ويعادل ذلك نحو 600 ألف طفل، منهم 120 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف أن “مستوى حرج جدا” من سوء التغذية الحاد رصد لأول مرة في الأراضي المنخفضة بجنوب محافظة الحديدة، ومنها في مديريتي الخوخة وحيس على ساحل البحر الأحمر، وكذلك مديرية المخا في المناطق المنخفضة بمحافظة تعز بين نوفمبر تشرين الثاني 2023 ويونيو حزيران 2024.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت هناك أي وفيات وقعت مؤخرا نتيجة الجوع الشديد أو طبيعة الظروف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد.

وتسيطر قوات الحوثيين على معظم المراكز الحضرية الكبرى في اليمن ومنها العاصمة صنعاء، بينما يقع مقر الحكومة المدعومة من السعودية في عدن في الجنوب.

وتدخل تحالف تقوده الرياض في حرب اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أجبر الحوثيون الحكومة على الخروج من صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يقاتلون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا. وأودى الصراع في اليمن بحياة عشرات الآلاف.