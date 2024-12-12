الأمين العام للناتو: يجب تعزيز دفاعات الحلف لمنع الحرب على أراضيه

afp_tickers

3دقائق

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس تحذيرا قويا بشأن ضرورة “زيادة” الإنفاق الدفاعي، قائلا إن الدول الأوروبية بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود “لمنع الحرب الكبرى التالية” مع تنامي التهديد الروسي.

وقال روته في بروكسل في أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر “نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع إلى خمس سنوات”.

وأضاف “الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة”.

دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا التحالف العسكري الغربي إلى تعزيز جناحه الشرقي وزيادة الإنفاق.

لكن رغم الزيادات في موازنات الدفاع، فإن دول حلف شمال الأطلسي لا تزال غير قادرة على مضاهاة إنتاج موسكو من الأسلحة.

وحذّر روته “ما يحدث في أوكرانيا قد يحدث هنا أيضا”.

وإذ أكد رئيس الوزراء الهولندي السابق عدم وجود “تهديد عسكري وشيك”، شدد على أن حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى التحرك “بشكل أسرع” لتعزيز الدفاعات وتجنب خطر نزاع مستقبلي.

وقال “بإمكاننا منع الحرب الكبرى المقبلة على أراضي حلف شمال الأطلسي”.

وتابع روته “حان الوقت للتحول إلى عقلية الحرب وتعزيز إنتاجنا الدفاعي وإنفاقنا الدفاعي”.

تأتي الدعوة إلى التحرك فيما تحقق روسيا مكاسب على خط المواجهة في أوكرانيا ضد قوات كييف المنهكة.

وأضاف روته “كل يوم تتسبب هذه الحرب في مزيد من الدمار والموت. وفي كل أسبوع، هناك أكثر من 10 آلاف قتيل أو جريح من الطرفين في أوكرانيا”.

وأشار إلى سقوط “أكثر من مليون ضحية منذ شباط/فبراير 2022”.

حددت الدول الـ32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي العام الماضي الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي عند نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن يصل 23 عضوا إلى هذه النسبة خلال العام الجاري، لكن روته شدد على ضرورة رفع الهدف.

وقال الأمين العام للناتو “سنحتاج إلى أكثر من اثنين في المئة”.

واعتبر روته إن “روسيا والصين، وأيضا كوريا الشمالية وإيران، تعمل جاهدة لمحاولة إضعاف أميركا الشمالية وأوروبا”.

وتابع “نحن لسنا في حالة حرب، ولكننا بالتأكيد لسنا في حالة سلام أيضا”.

ديل/ح س/ب ق