الأولمبياد الخاص الإماراتي يحرز 6 ميداليات في الألعاب الدولية

أحرزت لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي 6 ميداليات خلال مشاركتهن في النسخة الدولية الأولى من الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص البرتغالي في مدينة أفيرو، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الإثنين أنّ البطولة شهدت منافسات قوية بمشاركة أكثر من 300 لاعبة يمثلن 8 دول هي: البرتغال المضيفة، والإمارات، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، ورومانيا، وأندورا.

وجاءت حصيلة بعثة الإمارات في منافسات الجمباز الإيقاعي بواقع ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث فضيات، وبرونزيتين، في مسابقات الطوق والكرة.

