الإطار التنسيقي في العراق يؤكد دعمه لنوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

31 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الإطار التنسيقي في العراق، وهو تحالف يضم قوى سياسية شيعية، اليوم السبت إن اختيار رئيس الوزراء شأن دستوري داخلي يجب أن يتم دون تدخل خارجي، مجددا دعمه لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحا له.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر العراق يوم الثلاثاء من أنه إذا اختار المالكي المدعوم من إيران رئيسا للوزراء مجددا، فإن واشنطن لن تقدم مساعدات لهذا البلد المنتج للنفط.

(تغطية صحفية مؤيد حميد – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

