الإمارات تؤمن 52,1 % من واردات اليابان النفطية خلال حزيران/يونيو

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بلغت واردات اليابان من النفط الإماراتي أكثر من 31 مليون برميل أو ما نسبته 52,1 % من إجمالي وارداتها في حزيران/يونيو 2025، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأوردت الوكالة الإماراتية نقلا عن بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أنّ اليابان استوردت خلال حزيران/يونيو59,6 مليون برميل نفط، شكّلت الدول العربية 97,7% منها، أي ما يعادل 58,2 مليون برميل.

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