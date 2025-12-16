الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا فيضانات آسفي

قدّمت الإمارات تعازيها وأعربت عن تضامنها مع المملكة المغربية بعد الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي وأسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وألحقت أضراراً كبيرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن “خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

قضى 37 شخصا الأحد في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل والمتاجر، في أكبر عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

