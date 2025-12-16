The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا فيضانات آسفي

قدّمت الإمارات تعازيها وأعربت عن تضامنها مع المملكة المغربية بعد الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي وأسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وألحقت أضراراً كبيرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن “خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

قضى 37 شخصا الأحد في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل والمتاجر، في أكبر عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

