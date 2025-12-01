الإمارات تحتفي بعيدها الوطني
بدأت الإثنين الاحتفالات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي يصادف 2 كانون الثاني/ديسمبر، وهو عيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد في العام 1971.
وهذا العام، اختير شعار “متّحدين” ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات والفعاليات في اليوم الوطني الإماراتي.
كما أعلن “فريق عيد الاتحاد الـ 54” إطلاق الأغنية الرسمية لهذه المناسبة بعنوان “نفتخر بك يا وطن”، من كلمات عارف الخاجة وتلحين محمد الأحمد ملحن الوطن، وتقدمها مجموعتا كورال الإمارات وأطفال الإمارات.
م ل