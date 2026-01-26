The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تحظر استخدام مجالها الجوي في أعمال عسكرية تستهدف إيران

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الاثنين أن الإمارات قالت إنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية تستهدف إيران، مؤكدة التزامها بالحياد والاستقرار الإقليمي.

وجددت الوزارة “التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، مشددة على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية”.

ولا تزال هناك حالة من الغموض حول إمكان تنفيذ عمل عسكري في إيران، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن “أسطولا” يتجه نحو البلاد، لكنه عبر عن أمله في عدم اضطراره لاستخدامه.

وكان ترامب وجه تحذيرات لطهران بسبب قتل متظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، تقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إنها خلفت آلاف القتلى، بينهم مدنيون. وتصف هذه المنظمات الاضطرابات بأنها أكبر حملة قمع منذ تولي رجال الدين الشيعة السلطة في ثورة 1979.

(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد محمد أيسم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

