الإمارات تحيي يوم الشهيد
أحيت الإمارات الأحد “يوم الشهيد”، والتزمت الدولة بدقيقة صمت في الساعة 11:30 صباحا.
وأكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 30 من تشرين الثاني/نوفمبر “مناسبة وطنية مجيدة نكرم فيها ذكرى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل دولة الإمارات”.
من جهته، قال نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان “في هذا اليوم… نقف وقفة إجلال واعتزاز نستحضر فيها ذكرى شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا بتضحياتهم أسمى معاني الإخلاص، وجسّدوا أعظم صور الشجاعة والانتماء”.
م ل/ود