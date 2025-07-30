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الإمارات تدين الهجوم “الآثم والجبان” الذي استهدف كنيسة في الكونغو

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أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن أكثر من 40 قتيلا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية مساء الثلاثاء في بيان “رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وقدّمت الوزارة “خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الكونغو الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم والجبان”.

بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة “الهجوم الإرهابي”.

وأكد المجلس في بيان أصدره مساء الثلاثاء “رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي تنهى عن المساس بدُور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها”.

هت

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