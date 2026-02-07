الإمارات ترحب بالمحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان

رحّبت دولة الإمارات بعقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لدعم مسارات الحوار وخفض التصعيد في المنطقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة لتهيئة الظروف الملائمة للحوار، مثمنة استضافة السلطنة لهذه المحادثات في خطوة تعكس الدور البنّاء الذي تضطلع به في دعم مسارات التفاهم والحوار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت دولة الإمارات التأكيد على “إيمانها بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة”.