The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات ترحب بالمحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
رحّبت دولة الإمارات بعقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لدعم مسارات الحوار وخفض التصعيد في المنطقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة لتهيئة الظروف الملائمة للحوار، مثمنة استضافة السلطنة لهذه المحادثات في خطوة تعكس الدور البنّاء الذي تضطلع به في دعم مسارات التفاهم والحوار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت دولة الإمارات التأكيد على “إيمانها بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة”.

