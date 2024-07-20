الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

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رحبت دولة الإمارات بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”، في قرار وصفه الفلسطينيون بأنه “تاريخي” ووصفته اسرائيل بأنه “كاذب”.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن دولة الإمارات “تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.

وشددت الوزارة في بيانها على “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.