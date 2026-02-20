الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمواجهة الجفاف

2دقائق

أرسلت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا دعما للأسر المتضررة من موجة الجفاف والتحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها البلاد، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية مساء الجمعة أنّ البلد الواقع في شرق افريقيا يشهد ظواهر مناخية من بينه ظاهرة “إل نينيا” بسبب انخفاض درجات حرارة سطح البحر ما يؤثر على نمط الطقس، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي في عدد من المناطق الكينية.

وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن “فرق العمل في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المانحة والجمعيات الخيرية في الدولة؛ مستمرة في تقديم كافة الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق التعافي المبكر والاستجابة الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية والتأثيرات المناخية”.

وتعاني كينيا موجات جفاف حادة تلقي بظلالها على الأمن الغذائي وتدهور الحياة البرية ونقص المياه، ما يزيد من معاناة الكثيرين ويتسبب في الحاجة المتزايدة إلى المواد الغذائية الضرورية، بحسب تقرير الوكالة.

