الإمارات ترفع رصيدها إلى 31 ميدالية في ختام مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

اختتم وفد دولة الإمارات مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مملكة البحرين، بحصد 31 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و9 فضيات و10 برونزيات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأقيمت الدورة، من 22 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة.

ونجح المنتخب الوطني في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق، ضمن منافسات اليوم الختامي، إذ توج الفارس عيسى راشد المزروعي بذهبية الفردي، وأحمد عبد الرحمن البستكي بالفضية، وخليفة راشد العميمي بالبرونزية.

وتصدرت دولة الإمارات ترتيب الدول العربية المشاركة، وحققت المركز الثامن في الترتيب العام، بينما جاءت الصين في المركز الأول برصيد 147 ميدالية، وأوزبكستان ثانية بإجمالي 81 ميدالية، وكازاختسان ثالثة برصيد 93 ميدالية، ومملكة البحرين في المركز الثالث عشر في الترتيب العام والثاني عربياً برصيد 13 ميدالية.

