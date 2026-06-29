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الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم

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29 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إن الإمارات ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن المواطنين الإماراتيين الراغبين في زيارة لبنان يتعين عليهم التسجيل “في خدمة تواجدي… قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية”.

وكانت الإمارات حظرت في 30 أبريل نيسان سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق ودعت رعاياها الموجودين في تلك الدول إلى المغادرة فورا والعودة إلى البلاد وذلك بسبب التطورات في المنطقة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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