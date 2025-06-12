الإمارات تشارك في حوار انتقال الطاقة في بروكسل

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شاركت الإمارات في الطاولة المستديرة الوزارية ضمن حوار انتقال الطاقة رفيع المستوى، الذي عقدته رئاسة مؤتمر الأطراف “COP30” بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة “IEA” في بروكسل، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وحضر عدد من الوزراء ومن المسؤولين الكبار من دول مختلفة الاجتماع الذي جرى الأربعاء في مقر المفوضية الأوروبية. وترأس وفد الإمارات وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء، بحسب “وام”.

وأتت المشاركة ضمن الجهود العالمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثلاثين المقرر عقده في البرازيل، إذ شكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى حول تسريع تنفيذ نتائج مؤتمري الأطراف حول المناخ السابقين، وتحقيق أهداف تحول الطاقة العالمي، على ما أوردت “وام”.

م ل/