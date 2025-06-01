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الإمارات تطلق البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي

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أطلق “مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام في دبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

ويسعى البرنامج إلى ضمان تدريب متخصص، وتزويد الرؤساء التنفيذين بأحدث توجهات الذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات فعالة لقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والتشريعية والتقنية، وفق “وام”.

ويهدف البرنامج، الذي يمتد أسبوعين ويقدمه نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، إلى بناء جسور التواصل بين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي مع خبراء هذا المجال حول العالم لمعرفة أفضل الممارسات.

ونقلت “وام” عن وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء قوله “حكومة دولة الإمارات تسعى إلى الاستثمار في العقول القيادية الوطنية، بهدف تأسيس مستقبل تنافسي ومستدام يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في التنمية المستدامة والمعرفة”.

م ل

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