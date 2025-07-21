الإمارات تعزي بنغلادش بضحايا اصطدام طائرة عسكرية بمدرسة

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أعربت الإمارات عن خالص تعازيها لبنغلادش في ضحايا اصطدام طائرة تابعة للقوات الجوية بمدرسة في العاصمة دكا، وعن تضامنها معها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان عن “صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلادش الشعبية، وللشعب البنغلادشي الصديق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

اصطدمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بمدرسة في العاصمة دكا أثناء قيامها بطلعة تدريبية الإثنين، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 170 بجروح، في كارثة جوية هي الأسوأ منذ عقود.

وبين الضحايا عدد كبير من تلاميذ مدرسة مايلستون سكول أند كولدج في شمال غرب دكا وكانوا قد خرجوا لتوهم من غرف التدريس عندما اصطدمت الطائرة الصينية الصنع من طراز “إف-7 بي جي آي” بالمدرسة. وتوفر المدرسة الخاصة التعليم من مرحلة الروضة لى الثانوية.