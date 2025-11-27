الإمارات تعزّي الصين بضحايا الحريق الهائل في مجمّع سكني
قدّمت دولة الإمارات الخميس تعازيها وعبّرت عن تضامنها مع الصين بضحايا الحريق الهائل في مجمّع سكني في هونغ كونغ، والذي أودى ب65 شخصا على الأقل.
واجتاح الحريق الأربعاء مجمّع وانغ فوك السكني المؤلف من ثمانية مبانٍ من 31 طبقة تخضع لأعمال تجديد، ويُعدّ الأسوأ الذي تشهده المدينة الآسيوية منذ عقود.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة الصين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.
