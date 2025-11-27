The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعزّي الصين بضحايا الحريق الهائل في مجمّع سكني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قدّمت دولة الإمارات الخميس تعازيها وعبّرت عن تضامنها مع الصين بضحايا الحريق الهائل في مجمّع سكني في هونغ كونغ، والذي أودى ب65 شخصا على الأقل.

واجتاح الحريق الأربعاء مجمّع وانغ فوك السكني المؤلف من ثمانية مبانٍ من 31 طبقة تخضع لأعمال تجديد، ويُعدّ الأسوأ الذي تشهده المدينة الآسيوية منذ عقود.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة الصين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

م ل

