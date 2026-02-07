الإمارات تعقد الحوار المالي الإستراتيجي الأول مع البحرين

عقدت الإمارات العربية المتحدة الحوار المالي الإستراتيجي الأول مع مملكة البحرين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي بين الجانبين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتقدم وفد الإمارات يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ووفد البحرين يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة الاقتصاد والمالية للشؤون المالية.

وذكرت الوكالة أنّ خطة تعزيز التعاون تشمل عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.

