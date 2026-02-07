The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعقد الحوار المالي الإستراتيجي الأول مع البحرين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عقدت الإمارات العربية المتحدة الحوار المالي الإستراتيجي الأول مع مملكة البحرين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي بين الجانبين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتقدم وفد الإمارات يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ووفد البحرين يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة الاقتصاد والمالية للشؤون المالية.

وذكرت الوكالة أنّ خطة تعزيز التعاون تشمل عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.

هت/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

