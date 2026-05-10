الإمارات تعلن استئناف التعليم الحضوري في المدارس الاثنين
أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات استئناف التعليم الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة اعتبارا من الاثنين.
وأكدت الوزارتان “التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة”.
وكانت الوزارتان أعلنتا في الرابع من أيار/مايو تحويل نظام الدراسة حتى الثامن منه، بعد إعلان الإمارات تعرضها لهجمات نسبتها إلى إيران.
