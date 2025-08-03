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الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ60 للمساعدات وتُدخل 22 شاحنة طبية إلى غزة

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نفّذت الإمارات السبت عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 60  ضمن عملية طيور الخير، التابعة لعملية الفارس الشهم 3، وذلك بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ الإنزال الجديد يهدف إلى “إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني من انقطاع الوصول البري، نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة”، مشيرة إلى أنّ “كل عملية إسقاط تضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة”.

وأوضحت الوكالة أنّه بذلك “ترتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى اليوم إلى أكثر من 3807 أطنان تضم مواد غذائية وإغاثية متنوعة”، تم توجيهها إلى “المناطق الأكثر تضرراً.

كما أدخلت دولة الإمارات السبت “22 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الطبي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العاملة في قطاع غزة”، بحسب المصدر نفسه.

هت/لين

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