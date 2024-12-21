الإمارات تهنئ أمير الكويت لمناسبة الذكرى الأولى لتوليه الحكم

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه الحكم، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لنفس المناسبة.

هت/كام