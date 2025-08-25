الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي رقم 80 ضمن عملية “طيور الخير” لدعم غزة

نفّذت دولة الإمارات الإثنين عملية الإنزال الجوي رقم 80 في إطار عملية “طيور الخير” لدعم سكان غزة، بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من المانيا وإندونيسيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت “وام” أن الشحنة شملت كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتجاوز إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية، بعد إتمام هذا الإنزال الأخير، 4068 طنا، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية.

