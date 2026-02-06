الإمارات والولايات المتحدة توقعان إطار عمل لدعم إمدادات المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة

1دقيقة

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إطار عمل مشترك لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ “هذا الإطار يعكس عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة، لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية لقطاعات الدفاع والتقنيات المتقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام”.

