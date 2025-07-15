الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تنفذ بعد اتفاق مساعدات غزة بشكل كامل

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بروكسل (رويترز) – قالت ‫حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات يوم الثلاثاء إن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الإيجابية، لكنها لم تنفذ بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “(شهدنا) بعض التطورات الإيجابية. صحيح أن هناك شاحنات قادرة على الدخول، لكننا لا نعرف عددها بالضبط. وما هو واضح هو أن الاتفاق لا يُنفذ بالكامل”.