الاتحاد الأوروبي يأمل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية “في الأيام المقبلة”

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يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة “في الأيام القليلة المقبلة”، وفق ما أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية الأربعاء.

وردا على سؤال بشأن الموعد النهائي الجديد الذي حدده الجانب الأميركي في الأول من آب/أغسطس، قال المتحدث: “هدفنا هو التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، وربما حتى خلال الأيام المقبلة”.

وتسعى المفوضية الأوروبية التي لديها الصلاحية الحصرية للتفاوض على الاتفاقات التجارية باسم الاتحاد، إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة على أن تُستكمل التفاصيل لاحقا. وأوضح المتحدث: “نبحث عن إطار واضح يمكننا البناء عليه في المستقبل”.

وأشار إلى أن “إبرام الاتفاق بات رهنا بوجود إرادة حقيقية للتوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفضّل “اتفاقا تفاوضيا”، لكنه في الوقت نفسه “مستعد للدفاع عن مصالحه” في حال تعثرت المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على بعض الدول من 9 تموز/يوليو إلى الأول من آب/أغسطس.

وأعلن ترامب الاثنين عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على واردات الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية، من دون أن يشير إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، ذكرت المفوضية الأوروبية الاثنين أن مكالمة هاتفية “إيجابية” جرت بين رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأميركي.

ومن المتوقع أن يتضمّن الاتفاق المزمع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على الواردات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي مع استثناءات لبعض القطاعات، بحسب مصادر دبلوماسية. والقطاعات المعفاة هي الطيران والمشروبات الكحولية ومنتجات التجميل، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل.

كما تُجرى حاليا مشاورات بشأن احتمال منح إعفاءات خاصة لقطاع السيارات استجابة للمخاوف الألمانية، وقد تُربط هذه الإعفاءات بنقل جزء من خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

وهدد الرئيس الجمهوري في وقت سابق بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي اقترحها في نيسان/أبريل الماضي والتي بلغت 20%.

از-وب/ماش/ب ق