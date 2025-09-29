الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه أعاد فرض العقوبات على إيران

reuters_tickers

2دقائق

بروكسل (رويترز) – أكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه أعاد فرض العقوبات على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة ضد طهران من جانب الأمم المتحدة.

وقالت رئاسة التكتل في بيان “اليوم، أعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على إيران ردا على استمرارها في عدم الامتثال للاتفاق النووي. ولا يزال باب المفاوضات الدبلوماسية مفتوحا”.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات شملت تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في إيران، بالإضافة إلى حظر سفر بعض المسؤولين الإيرانيين.

كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية وحذرت طهران من أنها ستقابل برد قاس.

وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات بأنها انتهكت الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)