الاتحاد الأوروبي يتوقع من واشنطن احترام اتفاقهما التجاري

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت المفوضية الأوروبية الأحد أنها تتوقع من الولايات المتحدة احترام اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على رفع الرسوم الجمركية إثر عرقلة المحكمة العليا سياسته التجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “الاتفاق يبقى اتفاقا. وبصفته أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، يتوقع الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة احترام الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك، تماما كما يحترم الاتحاد الأوروبي التزاماته”.

كما طالبت المفوضية بـ”توضيح كامل للإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها” بعد قرار المحكمة العليا. 

ويطرح إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق التجاري، في وقت كان البرلمان الأوروبي يستعد للمصادقة عليه الثلاثاء بعدما عارضه بشدة. 

وسمح الاتفاق الموقع الصيف الماضي، للاتحاد الأوروبي بتحديد الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة عند نسبة 15% على معظم منتجاته، وهي نسبة أقل بكثير من 30% التي هدد الرئيس الأميركي بفرضها. 

وأعلن بيرند لانج عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني عبر حسابه على منصة “اكس” أنه سيدعو الاثنين إلى “تعليق العمل التشريعي الى حين الحصول على تقييم قانوني سليم والتزامات واضحة من الولايات المتحدة”.

وكتب لانج “إنها فوضى عارمة بشأن التعرفات الجمركية من جانب الإدارة الأميركية. لم يعد أحد يفهم الوضع، لا يوجد سوى تساؤلات مفتوحة وحالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين”.

وأضاف “الوضوح واليقين القانوني ضروريان قبل اتخاذ أي إجراء جديد”.   

إس/س ح/ب ق

