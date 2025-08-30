الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على مراجعة قرار منع مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات بالأمم المتحدة

كوبنهاجن (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم السبت إن وزراء خارجية الاتحاد حثوا الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت كالاس، في تصريح عقب اجتماع للوزراء في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن، أنها طلبت من حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات الأسبوع المقبل لحزمة عقوبات أخرى على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

