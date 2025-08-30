The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية السويسرية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
نقاشات
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على مراجعة قرار منع مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات بالأمم المتحدة

كوبنهاجن (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم السبت إن وزراء خارجية الاتحاد حثوا الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت كالاس، في تصريح عقب اجتماع للوزراء في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن، أنها طلبت من حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات الأسبوع المقبل لحزمة عقوبات أخرى على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

