الاتحاد الأوروبي يحث على العودة للمفاوضات بعد قصف أمريكا لإيران

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بروكسل (رويترز) – حثت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد جميع الأطراف على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وقالت كالاس في منشور على منصة إكس “يجب ألا يُسمح لإيران بتطوير سلاح نووي”.

وأضافت “أحث جميع الأطراف على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد”، مشيرة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع يوم الاثنين.